Zweiter DC Tower wird ab Mitte 2019 gebaut

15.03.2018 | 10:05 | (DiePresse.com)

2023 soll der 175 Meter hohe DC Tower II fertig sein. Geplant sind Geschäfte, Büros und Wohnungen. Die Investotionskosten belaufen sich auf 170 Millionen Euro.

Archivbild vom Bau des DC Tower I aus dem Jahr 2013. / Bild: (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Die Commerz Real hat mit der österreichischen S+B Gruppe einen Generalübernehmervertrag für die Projektentwicklung des

zweiten Donau City Towers in Wien unterzeichnet. Das geht aus einer Pressemitteilung von heute, Donnerstag, hervor. Danach wird S+B nicht nur alle Bau- und Planungsleistungen, sondern auch die Vermarktung und Vermietung des Gebäudes übernehmen. Baubeginn soll im zweiten Quartal 2019 sein, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Für Commerz Real belaufen sich die Investitionskosten auf etwa 170 Millionen Euro.

Höchstes Gebäude Österreichs: der DC Tower I

Der DC Tower 2 entsteht in der Wiener Donau City in unmittelbarer Nähe des bereits fertiggestellten DC Tower 1, mit 250 Meter das höchste Gebäude Österreichs. Beide wurden von dem französischen Architekten Dominique Perrault entworfen. Mit 175 Metern wird der DC Tower 2 das dritthöchste Gebäude in Österreich sein und soll auf insgesamt 53 Stockwerken mit fast 52.000 Quadratmetern Mietfläche Einzelhandel und Gastronomie (ca. 1.500 Quadratmeter) sowie Büro (circa 26.600 Quadratmeter) und Wohnen (ca. 24.000 Quadratmeter) kombinieren. Die insgesamt etwa 470 Mietwohnungen werden auf einer Höhe ab 100 Metern oberhalb der Einzelhandels- und Büroflächen entstehen und sollen sich im mittleren Preissegment bewegen. Bereits 2016 hatte die Commerz Real das Grundstück für ihren offenen Immobilienfonds hausInvest erworben. (red.)